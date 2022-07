Che sia la fine della legislatura più assurda di sempre (Di mercoledì 20 luglio 2022) Comunque vada a finire, è stata la legislatura più pazza della storia. Con tre governi, due crisi, e decine di leader che hanno detto tutto e il suo contrario. E su tutto c’è, indiscutibilmente, anche la firma del presidente della repubblica, il demiurgo di questi cinque anni che oggi sembrano finire meschinamente, con le comiche finali. Le ultime elezioni politiche certificarono da subito che la paralisi era dietro l’angolo, e le pressioni del Quirinale furono da subito molto potenti. I contatti frenetici tra Salvini e Di Maio, poi i primi abboccamenti tra Pd (allora retto dal reggente Martina) con i Cinque Stelle. Poi lo stop di Mattarella al nome di Paolo Savona come ministro (troppo euroscettico), il mandato a vuoto per Cottarelli. Poi il miracolo del governo gialloverde, abbattuto dal Papeete di Salvini. Andare al voto? L’ipotesi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Comunque vada a finire, è stata lapiù pazzastoria. Con tre governi, due crisi, e decine di leader che hanno detto tutto e il suo contrario. E su tutto c’è, indiscutibilmente, anche la firma del presidenterepubblica, il demiurgo di questi cinque anni che oggi sembrano finire meschinamente, con le comiche finali. Le ultime elezioni politiche certificarono da subito che la paralisi era dietro l’angolo, e le pressioni del Quirinale furono da subito molto potenti. I contatti frenetici tra Salvini e Di Maio, poi i primi abboccamenti tra Pd (allora retto dal reggente Martina) con i Cinque Stelle. Poi lo stop di Mattarella al nome di Paolo Savona come ministro (troppo euroscettico), il mandato a vuoto per Cottarelli. Poi il miracolo del governo gialloverde, abbattuto dal Papeete di Salvini. Andare al voto? L’ipotesi ...

