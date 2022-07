Assoluti di nuoto, Zazzeri è argento nei 100 stile libero: “Agli Europei, cerco la storia” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Mentre l’artista ‘Zazzart’ come si fa riconoscere su Instagram, si riposa per dedicarsi al nuoto, il campione del mondo della 4×100 mista partecipa Agli Assoluti di nuoto Italiani al Polo Natatorio di Ostia e strappa un prezioso argento nazionale con il tempo di 48”56. Con la qualifica già in tasca per gli imminenti Europei di Roma, Lorenzo Zazzeri si concentra nel suo nuoto della vita e colleziona medAglie: “Un po’ di fiatone, fa molto caldo davvero – dichiara a Il Faro online in zona mista – la gara mi soddisfa in un momento di passaggio. Abbiamo fatto un bel collegiale a Tenerife con 10 giorni di allenamenti buoni. Era importante oggi dare un bel colpo, anche come allenamento”. All’ultimo Mondiale di Budapest ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Mentre l’artista ‘Zazzart’ come si fa riconoscere su Instagram, si riposa per dedicarsi al, il campione del mondo della 4×100 mista partecipadiItaliani al Polo Natatorio di Ostia e strappa un preziosonazionale con il tempo di 48”56. Con la qualifica già in tasca per gli imminentidi Roma, Lorenzosi concentra nel suodella vita e colleziona mede: “Un po’ di fiatone, fa molto caldo davvero – dichiara a Il Faro online in zona mista – la gara mi soddisfa in un momento di passaggio. Abbiamo fatto un bel collegiale a Tenerife con 10 giorni di allenamenti buoni. Era importante oggi dare un bel colpo, anche come allenamento”. All’ultimo Mondiale di Budapest ...

