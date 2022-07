Pubblicità

Topedav12783566 : RT @Gazzetta_it: #Nuoto Assoluti a sorpresa, brilla #Galossi negli 800: 'Campione a 16 anni, che emozione' - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: #Nuoto Assoluti a sorpresa, brilla #Galossi negli 800: 'Campione a 16 anni, che emozione' - Gazzetta_it : #Nuoto Assoluti a sorpresa, brilla #Galossi negli 800: 'Campione a 16 anni, che emozione' -

Sussulti Prima di Galossi la seconda giornata deglinon ha avuto particolari sussulti, 'rovinata' anche dalle assenze di Simona Quadarella negli 800 sl (nei 1500 martedì, pur vincendoli, ...... FEDERICO BUCCINI & JEMMA LAB, vincitori della categoria JAZZOLOGY e vincitoridi ... POLEMICA vincitore della categoria URBAN ICON LAZIOSound Scouting 2022 e altri ospiti a. Un'altra ...Caldo e afa non fermano il nuoto azzurro. Dopo la seconda giornata degli Assoluti Herbalife che qualficano per gli Europei di Roma (11-21 agosto) trovano il pass Ilaria Bianchi nei 100 farfalla, Sara ...Salvadei Brass è un decimino di ottoni e percussioni, composto da musicisti provenienti da alcune importanti orchestre italiane; da circa vent’anni collabora con lo Sferisterio come complesso di palco ...