Alexis è riluttante a lasciare l’Inter

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 19/07/2022 alle 19:31 est Il calciatore cileno ha rifiutato un risarcimento di quattro milioni di euro peril club Vuole continuare a competere ai massimi livelli e ha rifiutato le offerte dall’estero Alessio Sanchez ha messo in chiaro che non vuoleil Inter quest’estate. L’attaccante cileno, che ha un contratto fino al 2023, chiede una cifra molto alta per accettare la risoluzione del suo contratto proposta dal club. Dall’Italia lo fanno notare Ha rifiutato un risarcimento di quattro milioni e ne ha chiesto cinque. L’ex giocatore del Barça vuole continuare nella massima élite del calcio europeo e non sembra intenzionato a seguire le orme del suo connazionale Arturo Vidal, che quest’estate ha firmato per il Flamengo come ...