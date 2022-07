WTA Palermo 2022, Sara Sorribes Tormo e Irina Begu approdano al secondo turno (Di martedì 19 luglio 2022) La giornata del WTA di Palermo è andata in archivio. Sulla terra rossa siciliana il bilancio italiano è stato di una vittoria e una sconfitta. Jasmine Paolini ha superato la slovacca Schmiedlova per 6-3 6-1 e nel secondo turno affronterà la cinese Shang, a segno per 7-6 (3) 7-6 (7) contro la spagnola Masarova. Meno fortunata ha avuto Matilde Paoletti, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della francese Oceane Dodin (n.77 del mondo) per 6-4 7-5. Sul cammino della transalpina ci sarà la rumena Irina Begu, vittoriosa per 6-3 4-6 6-3 contro l’iberica Bassols. Risultato pieno per l’altra spagnola Sara Sorribes Tormo: l’iberica (n.41 del ranking) ha piegato le mire della rumena Ana Bogdan (n.110 WTA) 2-6 6-4 6-2 e affronterà la francese Jeanjean ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) La giornata del WTA diè andata in archivio. Sulla terra rossa siciliana il bilancio italiano è stato di una vittoria e una sconfitta. Jasmine Paolini ha superato la slovacca Schmiedlova per 6-3 6-1 e nelaffronterà la cinese Shang, a segno per 7-6 (3) 7-6 (7) contro la spagnola Masarova. Meno fortunata ha avuto Matilde Paoletti, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della francese Oceane Dodin (n.77 del mondo) per 6-4 7-5. Sul cammino della transalpina ci sarà la rumena, vittoriosa per 6-3 4-6 6-3 contro l’iberica Bassols. Risultato pieno per l’altra spagnola: l’iberica (n.41 del ranking) ha piegato le mire della rumena Ana Bogdan (n.110 WTA) 2-6 6-4 6-2 e affronterà la francese Jeanjean ...

