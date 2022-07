Wta Palermo 2022, Errani: “Non penso di aver giocato male, Cocciaretto è stata perfetta” (Di martedì 19 luglio 2022) “penso di non aver giocato male. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, con tanta umidità, le palle pesanti. Lei ha giocato una partita perfetta, non so se ha fatto cinque errori. Nel tennis esistono anche queste giornate, lei è stata bravissima e ha fatto un match perfetto, bisogna continuare e basta. Mi sono allenata bene in questi giorni, cerco di prendere le cose positive. E’ stato merito suo, non penso di aver fatto un disastro”. Lo ha detto Sara Errani dopo la pesante sconfitta al primo turno del Wta di Palermo 2022 contro Elisabetta Cocciaretto per 6-1 6-0: “Con una giocatrice così quando va in fiducia e sente tutto sotto controllo è ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “di non. Sapevo che sarebbeuna partita difficile, con tanta umidità, le palle pesanti. Lei hauna partita, non so se ha fatto cinque errori. Nel tennis esistono anche queste giornate, lei èbravissima e ha fatto un match perfetto, bisogna continuare e basta. Mi sono allenata bene in questi giorni, cerco di prendere le cose positive. E’ stato merito suo, nondifatto un disastro”. Lo ha detto Saradopo la pesante sconfitta al primo turno del Wta dicontro Elisabettaper 6-1 6-0: “Con una giocatrice così quando va in fiducia e sente tutto sotto controllo è ...

