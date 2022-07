Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 09:45 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER Roma SUD IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA Roma-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO; E PROPRIO SUL RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DA BOCCEA FINO ALLA VIA DEL MARE, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA, A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 LUGLIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PERSUD IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO; E PROPRIO SUL RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DA BOCCEA FINO ALLA VIA DEL MARE, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA, A ...

