"Tumore ai testicoli". Calciomercato sconvolto, il bomber appena acquistato costretto allo stop (Di martedì 19 luglio 2022) L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller ha un Tumore ai testicoli e ha lasciato il ritiro precampionato del suo nuovo club. Il club tedesco rende noto che il 28enne nazionale della Costa d'Avorio si è lamentato di non sentirsi bene durante l'allenamento di lunedì e che il Tumore è stato trovato durante una visita medica di controllo. I tumori di questo tipo possono essere benigni e non sempre portano a una diagnosi di cancro. Il Dortmund ha ingaggiato Haller questo mese dall'Ajax per 31 milioni di euro in sostituzione di Erling Haaland, dopo che il norvegese è stato ceduto al Manchester City. Haller ha segnato 34 gol l'anno scorso con i lancieri, di cui 11 in Champions League. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti gli altri", ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Sebastian ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) L'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller ha unaie ha lasciato il ritiro precampionato del suo nuovo club. Il club tedesco rende noto che il 28enne nazionale della Costa d'Avorio si è lamentato di non sentirsi bene durante l'allenamento di lunedì e che ilè stato trovato durante una visita medica di controllo. I tumori di questo tipo possono essere benigni e non sempre portano a una diagnosi di cancro. Il Dortmund ha ingaggiato Haller questo mese dall'Ajax per 31 milioni di euro in sostituzione di Erling Haaland, dopo che il norvegese è stato ceduto al Manchester City. Haller ha segnato 34 gol l'anno scorso con i lancieri, di cui 11 in Champions League. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastien Haller e per tutti gli altri", ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Sebastian ...

Pubblicità

cmdotcom : Choc Borussia Dortmund: #Haller ha un tumore ai testicoli #BVB - tancredipalmeri : Bruttissima notizia per Sebastian Haller, il bomber ex Ajax arrivato al Borussia Dortmund per sostituire Haaland.… - sportmediaset : Dramma Haller, ha un tumore ai testicoli: 'Chiediamo privacy' #haller #dortmund #tumore - telodogratis : Sebastian Haller ha tumore a testicoli, attaccante Borussia Dortmund si ferma - TV7Benevento : Sebastian Haller ha tumore a testicoli, attaccante Borussia Dortmund si ferma - -