Trieste | Cecchinato e Maestrelli al secondo turno Bene anche Caruso

(Di martedì 19 luglio 2022) In tre gli italiani che hanno fin qui superato positivamente l'esordio all'ATP Challenger di scena sui campi in terra battuta del capoluogo friulano. Più tardi altri tre portacolori impegnati, tra cui un derby azzurro fra Seppi e Bellucci

Città di Trieste, oggi in campo Seppi e Cecchinato Solo top 200 ammessi di diritto nel main draw del 100K triestino, in programma la prossima settimana. Vesely n. 1 del seeding, ci saranno anche Simon e Seppi. Gli altri azzurri in tabellone sono Agame ...