Telefonata Conte-Letta per tentare la complicata ricomposizione del governo (Di martedì 19 luglio 2022) Prima di presentarsi questa mattina da Mario Draghi a Palazzo Chigi, ieri Enrico Letta ha parlato a lungo al telefono con Giuseppe Conte. Un colloquio molto franco, secondo quanto risulta a Il Foglio, arrivato dopo giorni di tensione fra il leader del M5s e il segretario del Pd. I due si sarebbero dovuti vedere domenica anche con Roberto Speranza, ma il capo del M5s era alle prese con un'intossicazione alimentare che lo ha costretto a un ricovero lampo al Gemelli. Letta spera ancora che Conte possa votare la fiducia a Draghi. Ipotesi complicata viste le reazioni dei falchi M5s agli annunci di tre deputati grillini (Niccolò Invidia, Maria Soave Alemanno e Rosalba Cimino) pronti a dire sì al governo dell'ex banchiere centrale. Letta lavora anche a un piano B che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Prima di presentarsi questa mattina da Mario Draghi a Palazzo Chigi, ieri Enricoha parlato a lungo al telefono con Giuseppe. Un colloquio molto franco, secondo quanto risulta a Il Foglio, arrivato dopo giorni di tensione fra il leader del M5s e il segretario del Pd. I due si sarebbero dovuti vedere domenica anche con Roberto Speranza, ma il capo del M5s era alle prese con un'intossicazione alimentare che lo ha costretto a un ricovero lampo al Gemelli.spera ancora chepossa votare la fiducia a Draghi. Ipotesiviste le reazioni dei falchi M5s agli annunci di tre deputati grillini (Niccolò Invidia, Maria Soave Alemanno e Rosalba Cimino) pronti a dire sì aldell'ex banchiere centrale.lavora anche a un piano B che ...

Pubblicità

borghi_claudio : Invoco l'intervento di @lefrasidiosho per sapere il contenuto della telefonata fra Draghi e conte ?? - Agenzia_Ansa : 'Domani al Senato non parteciperemo al voto. Con le medesime lineari, coerenti motivazioni' di quanto fatto alla Ca… - saolvatore : @claudiocerasa @ilfoglio_it Telefonata Conte-Letta per tentare la complicata ricomposizione del governo - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Prima di incontrare Draghi, ieri sera il segretario Pd #Letta ha avuto un lungo colloquio col capo M5s. La speranza è conv… - CabriniGirl : RT @claudiocerasa: Telefonata Conte-Letta per tentare la complicata ricomposizione del governo -