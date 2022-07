Siccità, Genova è oggi meno vulnerabile di fronte a una crisi idrica. E le ragioni sono due (Di martedì 19 luglio 2022) In Europa, le Siccità sono un evento estremo, ma un estremo ricorrente. Dopo la grande alluvione del XX secolo (1970) Genova iniziò a patire una cronica scarsità d’acqua potabile. Frutto di deficit strutturali e di una inefficiente gestione degli acquedotti, metà pubblici e metà privati, con reti separate e disconnesse. I consumi avevano toccato vertici inattesi, con più 800mila abitanti da dissetare e una enorme domanda industriale: le acciaierie consumavano quasi un terzo delle acque addotte ogni giorno in città. La Siccità che sconvolse l’Europa e gli Stati Uniti a partire dal 1975 e durò a lungo nel 1976, con pesanti effetti a grande scala, colpì a Genova un sistema molto fragile. Nonostante i nubifragi del gennaio 1975 e la grandinata d’agosto, la crisi idrica fu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) In Europa, leun evento estremo, ma un estremo ricorrente. Dopo la grande alluvione del XX secolo (1970)iniziò a patire una cronica scarsità d’acqua potabile. Frutto di deficit strutturali e di una inefficiente gestione degli acquedotti, metà pubblici e metà privati, con reti separate e disconnesse. I consumi avevano toccato vertici inattesi, con più 800mila abitanti da dissetare e una enorme domanda industriale: le acciaierie consumavano quasi un terzo delle acque addotte ogni giorno in città. Lache sconvolse l’Europa e gli Stati Uniti a partire dal 1975 e durò a lungo nel 1976, con pesanti effetti a grande scala, colpì aun sistema molto fragile. Nonostante i nubifragi del gennaio 1975 e la grandinata d’agosto, lafu ...

