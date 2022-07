Si è consegnato il ragazzino di 15 anni accusato di aver accoltellato a morte un 17enne

Leggi su agi

(Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Si è costituito il ragazzo di 15ritenuto il presunto assassino di Francesco Pio D'Augelli, ilucciso lunedì sera a San Severo, nel Foggiano, con una coltellata al fianco. Il 15enne si è presentato in questura a Foggia. Gli agenti di polizia subito dopo l'omicidio erano già sulle sue tracce. Fuori dalla questura c'erano anche i genitori del 15enne: ci sono stati alcuni momenti di tensione tra il padre del presunto assassino e i giornalisti presenti davanti alla questura. L'accoltellamento è avvenuto in via Lucera a poca distanza dall'abitazione della vittima. Stando a una prima ipotesi il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del. I due sabato scorso avrebbero avuto un litigio nel corso del quale il 15enne avrebbe minacciato di ...