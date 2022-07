San Severo, confessa il 15enne: il 17enne ucciso in una lite per una ragazza. «Ma non volevo ammazzarlo: si è avvicinato lui» (Di martedì 19 luglio 2022) «Ieri sera Francesco mi ha sferrato due pugni al volto, io ho afferrato il coltello che avevo e l’ho brandito, lui si è avvicinato a me ed è rimasto ferito ad un fianco. Non volevo ucciderlo». È, in sintesi, quanto ha detto in due ore di interrogatorio il 15enne indagato per l’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, il 17enne morto ieri sera, 18 luglio, in seguito a una coltellata al fianco in via Lucera a San Severo, in provincia di Foggia. Il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del 17enne. La dinamica dell’omicidio Dopo essere stato aggredito, il ragazzo è riuscito a percorrere alcune decine di metri fino ad accasciarsi in via Ferrini. Lì, mentre sanguinava dal fianco sinistro, è stato raggiunto dai ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) «Ieri sera Francesco mi ha sferrato due pugni al volto, io ho afferrato il coltello che avevo e l’ho brandito, lui si èa me ed è rimasto ferito ad un fianco. Nonucciderlo». È, in sintesi, quanto ha detto in due ore di interrogatorio ilindagato per l’omicidio di Francesco Pio D’Augelli, ilmorto ieri sera, 18 luglio, in seguito a una coltellata al fianco in via Lucera a San, in provincia di Foggia. Il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del. La dinamica dell’omicidio Dopo essere stato aggredito, il ragazzo è riuscito a percorrere alcune decine di metri fino ad accasciarsi in via Ferrini. Lì, mentre sanguinava dal fianco sinistro, è stato raggiunto dai ...

