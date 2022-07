Rosa indebolita, il Barcellona in soccorso degli azzurri (Di martedì 19 luglio 2022) Il Barcellona viene in soccorso del Napoli, offrendo alla società di De Laurentiis un prezioso puntello per la difesa e rinforzare una Rosa indebolita. Rispetto al passato la Rosa indebolita del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly non possono certo essere rimpiazzati: non vi sono in giro giocatori del loro livello che si coniughino alle esigenze economiche della S.S.C. Napoli. Eppure la Rosa e in particolare la difesa mancano di tasselli preziosi. Non è certo una difesa da Serie A quella del Napoli orfana del gigante senegalese. Qualcosa dovrà essere fatto. Ma non la solita pezza per coprire il buco di turno: urgono rinforzi di valore per un reparto che l’anno scorso ha mostrato più volte lacune, spesso imbarazzanti. Anche la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 luglio 2022) Ilviene indel Napoli, offrendo alla società di De Laurentiis un prezioso puntello per la difesa e rinforzare una. Rispetto al passato ladel Napoli è sotto gli occhi di tutti. Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly non possono certo essere rimpiazzati: non vi sono in giro giocatori del loro livello che si coniughino alle esigenze economiche della S.S.C. Napoli. Eppure lae in particolare la difesa mancano di tasselli preziosi. Non è certo una difesa da Serie A quella del Napoli orfana del gigante senegalese. Qualcosa dovrà essere fatto. Ma non la solita pezza per coprire il buco di turno: urgono rinforzi di valore per un reparto che l’anno scorso ha mostrato più volte lacune, spesso imbarazzanti. Anche la ...

