Roma, miracolo entro il Giubileo: niente più rifiuti. Gualtieri: 'Avremo una città pulita' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma pulita come un borgo del Trentino, tra due anni: un'immagine che i Romani fanno fatica anche solo ad immaginare ma che rappresenta l'obiettivo annunciato dal sindaco Gualtieri . Il sindaco ieri, ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022)come un borgo del Trentino, tra due anni: un'immagine che ini fanno fatica anche solo ad immaginare ma che rappresenta l'obiettivo annunciato dal sindaco. Il sindaco ieri, ...

Pubblicità

repubblica : Nuovo miracolo in Ama: guariti altri 125 netturbini. Il potere taumaturgico del controllo medico [di Lorenzo d’Albe… - FiorellaPero : RT @simonleboh: Il miracolo: sui cieli di Roma, uno stormo di rondini si unisce all'appello per far rimanere Draghi ?? - tittirigo : RT @simonleboh: Il miracolo: sui cieli di Roma, uno stormo di rondini si unisce all'appello per far rimanere Draghi ?? - LuigiRa71797000 : RT @simonleboh: Il miracolo: sui cieli di Roma, uno stormo di rondini si unisce all'appello per far rimanere Draghi ?? - Marte7983 : RT @simonleboh: Il miracolo: sui cieli di Roma, uno stormo di rondini si unisce all'appello per far rimanere Draghi ?? -