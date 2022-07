No, quelli in spiaggia non sono nazisti ucraini (Di martedì 19 luglio 2022) Fa caldo e tante bacheche social sono piene di fotografie di spiagge, gente che si rilassa, di solito in costume da bagno. Su alcune bacheche nei giorni scorsi ho avvistato una foto che ritrae sì gente in costume da bagno in spiaggia, probabilmente anche rilassata, ma il problema sono i tatuaggi che ne ricoprono il corpo (oddio, magari anche l’accoppiamento boxer da spiaggia con SpongeBob e Adolf Hitler sulla schiena non è il massimo…). Quella che segue è la prima foto che ho visto, due persone di spalle con indosso dei boxer da spiaggia: Uno dei due sulla schiena ha la svastica, Hitler e la scritta Sieg Heil!. L’altro ha il Wolfsangel in mezzo alle scapole e altri simboli legati alla propaganda neonazista. I post con l’immagine allegata che ho visto parlano di due rifugiati ucraini ... Leggi su butac (Di martedì 19 luglio 2022) Fa caldo e tante bacheche socialpiene di fotografie di spiagge, gente che si rilassa, di solito in costume da bagno. Su alcune bacheche nei giorni scorsi ho avvistato una foto che ritrae sì gente in costume da bagno in, probabilmente anche rilassata, ma il problemai tatuaggi che ne ricoprono il corpo (oddio, magari anche l’accoppiamento boxer dacon SpongeBob e Adolf Hitler sulla schiena non è il massimo…). Quella che segue è la prima foto che ho visto, due persone di spalle con indosso dei boxer da: Uno dei due sulla schiena ha la svastica, Hitler e la scritta Sieg Heil!. L’altro ha il Wolfsangel in mezzo alle scapole e altri simboli legati alla propaganda neonazista. I post con l’immagine allegata che ho visto parlano di due rifugiati...

