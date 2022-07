Napoli, ufficiale l’acquisto di Østigard: arriva l’annuncio di De Laurentiis (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa SSCcomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiridal Brighton & Hove Albion FC. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

