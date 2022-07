Mercato Serie A: blitz della Juve, Bremer è bianconero. Inter, idea Demiral - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Gleison Bremer Bologna, 19 luglio 2022 - La Juventus ha superato l'Inter nella corsa a Gleison Bremer , che presto si vestirà di bianconero. La Vecchia Signora ha svolto un blitz, rilanciando con un'... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) GleisonBologna, 19 luglio 2022 - Lantus ha superato l'nella corsa a Gleison, che presto si vestirà di. La Vecchia Signora ha svolto un, rilanciando con un'...

Pubblicità

Juricissimo : Fa male non vedere Bremer, rosico perché tutti i miei amici gobbi gongolano per averlo rubato all'Inter e sono gasa… - Ausi1983 : @LupusZembo @SkyMaurizio @Sayuri1897 C'ho 40 anni e ne so sicuramente piu' di te. Io almeno ci metto la faccia e no… - faber65c : RT @viasyba: Raga #Bremer non ha fatto toccare boccia a praticamente ogni centravanti in Serie A. 42+5 mln sono tanti, ma se vuoi i giocato… - FalcoN18236637 : @PierangeloRiga1 Col senno di poi, il vero colpo di mercato, il Milan lo ha fatto riuscendo a tenersi stretti propr… - giornalerossob : Serie C, mercato: Santarpia passa dal Taranto al Monterosi. Benassai alla Lucchese -