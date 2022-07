L’ultima dei 5 stelle: implorano Di Maio (e salveranno Draghi) (Di martedì 19 luglio 2022) Il caos continua a regnare sovrano in casa pentastellata. Dopo la scissione orchestrata da Luigi Di Maio ed il tentativo (maldestro) di Giuseppe Conte di staccare la spina al Governo, adesso sui grillini incombe lo spauracchio elezioni anticipate con il rischio di una conseguente perdita della poltrona (e dello stipendio) da parlamentari. Un vero e proprio incubo, insomma, per deputati e senatori pentastellati che alla sola idea di dover lasciare per sempre il Parlamento (quello stesso Parlamento che avrebbero dovuto aprire “come una scatoletta di tonno”) si riscoprono d’improvviso filogovernisti e Draghiani convinti. Così, piuttosto che seguire il loro attuale capo politico in questa crisi di governo che appare ogni giorno più insensata, molti dei parlamentari grillini (o meglio ormai quasi ex grillini) sembrerebbero essersi invaghiti del loro ex capo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 luglio 2022) Il caos continua a regnare sovrano in casa pentastellata. Dopo la scissione orchestrata da Luigi Died il tentativo (maldestro) di Giuseppe Conte di staccare la spina al Governo, adesso sui grillini incombe lo spauracchio elezioni anticipate con il rischio di una conseguente perdita della poltrona (e dello stipendio) da parlamentari. Un vero e proprio incubo, insomma, per deputati e senatori pentastellati che alla sola idea di dover lasciare per sempre il Parlamento (quello stesso Parlamento che avrebbero dovuto aprire “come una scatoletta di tonno”) si riscoprono d’improvviso filogovernisti eani convinti. Così, piuttosto che seguire il loro attuale capo politico in questa crisi di governo che appare ogni giorno più insensata, molti dei parlamentari grillini (o meglio ormai quasi ex grillini) sembrerebbero essersi invaghiti del loro ex capo ...

