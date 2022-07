Leffe | auto in fiamme all’ingresso del paese | si alza una colonna di fumo nero

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 luglio 2022)indel, non lontano dalla Gelateriase e dal supermercato Conad. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Non mancano disagi alla circolazione, visto che in questi giorni è chiuso al traffico per lavori l’altro ingresso al, in zona cimitero.