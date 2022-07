La Juve ufficializza De Ligt al Bayern | 67 milioni pagabili in 4 anni più 10 di bonus

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 luglio 2022) La cessione di Dealè ufficiale. Lane ha dato notizia sul suo sito ufficiale.ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FCMünchen AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs Dea fronte di un corrispettivo di € 67,0, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a € 30,7già al netto di €1,7di oneri relativi ...