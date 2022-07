Il MAXXI di Roma rende omaggio a Lucio Dalla (Di martedì 19 luglio 2022) con una sera ricca di appuntamenti speciali. Tra racconti, testimonianze, immagini e tributi musicali live per onorare il grande maestro della musica italiana. Lo speciale spettacolo sarà curato e moderato da Ernesto Assante. A Roma uno spettacolo unico e dedicato a Lucio Dalla nella piazza del museo MAXXI. Un tributo per onorare l’artista italiano con testimonianze inedite, racconti, immagini e tributi musicali live. L’omaggio sarà curato e moderato da Ernesto Assante; presenze d’eccezione Pupi Avati e Pierdavide Carone che ha avuto il piacere di cantare al fianco del maestro. L’omaggio sarà seguito dal concerto di Roberta Giallo e il concerto di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai. Un progetto che apre tre serate dedicate a tre miti indiscussi della cultura musicale italiana: ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 luglio 2022) con una sera ricca di appuntamenti speciali. Tra racconti, testimonianze, immagini e tributi musicali live per onorare il grande maestro della musica italiana. Lo speciale spettacolo sarà curato e moderato da Ernesto Assante. Auno spettacolo unico e dedicato anella piazza del museo. Un tributo per onorare l’artista italiano con testimonianze inedite, racconti, immagini e tributi musicali live. L’sarà curato e moderato da Ernesto Assante; presenze d’eccezione Pupi Avati e Pierdavide Carone che ha avuto il piacere di cantare al fianco del maestro. L’sarà seguito dal concerto di Roberta Giallo e il concerto di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai. Un progetto che apre tre serate dedicate a tre miti indiscussi della cultura musicale italiana: ...

