Giovane rom si schianta sul GRA: morto 22enne. Arrivano i parenti e bloccano la strada (Di martedì 19 luglio 2022) C'erano due ragazzi, a bordo dell'Audi R8 che questa notte, pochi minuti prima delle 23:30, ha sbandato, urtando contro il guard rail all'altezza del chilometro 36,500, in carreggiata esterna, presso lo svincolo di Tor Bella Monaca. Uno schianto terribile. I due giovani, il 22enne alla guida e il 20enne seduto a fianco, sono rimasti entrambi feriti. La scena apparsa ai soccorritori è stata terribile, con la macchina sportiva accartocciata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il 22enne dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del 118. Il 20enne, invece, meno grave, era già stato portato al Policlinico Casilino. Probabilmente era stato lui ad avvisare i parenti di quanto era accaduto. L'arrivo dei familiari Sul posto, infatti, sono arrivati anche i parenti del ragazzo ferito gravemente, poi trasportato ...

