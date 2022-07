Enrico Letta riunisce il coordinamento: Pd con Draghi, premier resti (Di martedì 19 luglio 2022) Il Pd sostiene Mario Draghi e auspica che il premier raccolga gli appelli a restare fino a fine legislatura. E' questo il senso del coordinamento riunito all'ora di pranzo da Enrico Letta, dopo l'incontro con il premier. Alla riunione hanno partecipato anche i tre ministri - Lorenzo Guerini, Dario Franceschini e Andrea Orlando - e il segretario era in collegamento da remoto. Nessuna parola da Letta, raccontano, sul colloquio con Draghi: il segretario si sarebbe limitato a ribadire la linea di pieno sostegno al premier, sottolineando gli appelli a restare che arrivano dal paese, oltre che dalle forze politiche e dalle categorie sociali. L'auspicio che emerge dal coordinamento dem è che il premier ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) Il Pd sostiene Marioe auspica che ilraccolga gli appelli a restare fino a fine legislatura. E' questo il senso delriunito all'ora di pranzo da, dopo l'incontro con il. Alla riunione hanno partecipato anche i tre ministri - Lorenzo Guerini, Dario Franceschini e Andrea Orlando - e il segretario era in collegamento da remoto. Nessuna parola da, raccontano, sul colloquio con: il segretario si sarebbe limitato a ribadire la linea di pieno sostegno al, sottolineando gli appelli a restare che arrivano dal paese, oltre che dalle forze politiche e dalle categorie sociali. L'auspicio che emerge daldem è che il...

Pubblicità

fattoquotidiano : Se, come mi auguro, Enrico Letta vorrà intervenire personalmente domani alla Camera per rinnovare la sua fiducia al… - GiovaQuez : Letta (PD): 'Faccio un appello al M5S perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai c… - AvvocatoAtomico : @desueto @GiovanniSergi8 @The_IAM_guy @stebaraz Invece su Twitter ha funzionato talmente bene che gli ha procurato… - SBerritta : Enrico Letta in versione Jim Carrey ci dice il (vero) perché Draghi non può lasciarci - sal_sca : RT @FrancoArlati: L’unico in Italia a non avere ancora deciso se stare pro o contro Giuseppe Conte è il segretario del PD Enrico Letta. -