Dramma per Giovanni Allevi | sua sorella trovata morta in casa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 luglio 2022) Una notizia che lascia senza parole quella che siamo costretti a raccontarvi in questa mattina caldissima di luglio. Poche ore fa vi abbiamo raccontato di, della sua battaglia contro il mieloma e di come il compositore in ospedale stia cercando di andare avanti pensando anche alla musica. Oggi una notiziatica per la sua famiglia: ladiinfatti, è stata riin. Maria Stella, è statala scorsa notte nella suadi Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Per il momento le forze dell’ordine non si sbilanciano ma pare che si ipotizzi un ...