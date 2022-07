Docente chiede di estrarre copia del verbale verbale di classe per tutelarsi giuridicamente. Può farlo? (Di martedì 19 luglio 2022) Una Docente presentava istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del verbale del Consiglio di classe di riferimento. Non poteva però estrarne copia. Si pronuncia la Commissione di Accesso agli atti con un provvedimento che è sempre attuale per i principi affermati. Il fatto La Docente aveva necessità di Questo ed altri L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022) Unapresentava istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione dideldel Consiglio didi riferimento. Non poteva però estrarne. Si pronuncia la Commissione di Accesso agli atti con un provvedimento che è sempre attuale per i principi affermati. Il fatto Laaveva necessità di Questo ed altri L'articolo .

Pubblicità

Martina95190659 : @ProfPollini Ora capisco perché mio figlio è ostinato a voler studiare all'estero ,secondo lei è regolare non vende… - Serenel77392579 : @AuroraLittleSun Altro motivo, per seguire Il CLN creato da Ugo Mattei, docente in diritto costituzionale, chi megl… - GioiaStefani : @PaoloStarvaggi @psychotoni67 @Fiammy71 No vabbè prima entra in conflitto con Noschese, poi querela la Rai e chiede aiuto al docente ahaha - luigibrancacci7 : @bb91687509 Danno la colpa ai due anni di DAD. Chissà se c'è chi si chiede se non sia invece colpa del basso livello del corpo docente -