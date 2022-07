Di Maio: Conte non voterà la fiducia a Draghi, ha scommesso sulle elezioni ma lo aspetta un crollo (Di martedì 19 luglio 2022) “Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è il responsabile di questa crisi, ha un nome e cognome: è Giuseppe Conte“. E’ tutta contro Conte la requisitoria di Luigi Di Maio che ha riunito i grippi parlamentari di Insieme per il futuro. “Diciamo la verità – insiste Di Maio – il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi”. Quindi ha difeso Draghi il quale dal suo punto di vista avrebbe fatto anche troppe concessioni ai 5Stelle: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) “Siamo in una situazione surreale, dovevamo occuparci di problemi reali del paese, pensando a famiglie e imprese, ma siamo invece in mezzo a una crisi di governo. La maggioranza dei cittadini sa chi è il responsabile di questa crisi, ha un nome e cognome: è Giuseppe“. E’ tutta controla requisitoria di Luigi Diche ha riunito i grippi parlamentari di Insieme per il futuro. “Diciamo la verità – insiste Di– il partito diha già deciso di non votare laal governosta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriorenei sondaggi”. Quindi ha difesoil quale dal suo punto di vista avrebbe fatto anche troppe concessioni ai 5Stelle: ...

