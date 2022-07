Crisi governo | il M5s si spacca ancora | verso Draghi bis

Pubblicità

il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - elio_vito : I sindaci hanno il diritto di intervenire nel dibattito politico nazionale, ci mancherebbe, ma sarebbe corretto che… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - DanielaZini1 : RT @Adnkronos: #Crisi governo, domani il voto di fiducia. #M5S spaccato. - fisco24_info : Taxi, revocato lo sciopero del 20-21 luglio: (Adnkronos) - Nota dei sindacati: la decisione 'in considerazione dell… -

- - > . Le pressioni del Paese e internazionali per la permanenza di Mario Draghi alrimbalzano e vengono in parte respinte dai tetti delle segreterie di partito. Filtrano ...della; il ......si impegnino a trovare soluzioni pratiche e meccanismi che mitighino le ripercussioni della... Ilegiziano, a detta del presidente, desidera fornire una vita dignitosa, sviluppo e una ...Il Pd crede ancora in un Draghi bis. O almeno lavora per non fare precipitare la situazione. Questa mattina Enrico Letta è andato a Palazzo Chigi. Il segretario del Pd avrebbe avuto un colloquio con i ...ROMA – “Dopo i 1500 sindaci (su 7904) anche io, Marco Rizzo, faccio un appello a Draghi per restare. Non voglio perdermi la soddisfazione di essere nelle piazze dell’autunno che lo manderanno a casa…” ...