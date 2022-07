Chiara Ferragni | resort da sogno in Grecia | quanto costa

Pubblicità

alaffranchi : Marra, il rap e l’ostentazione, l’ingiustizia sociale e Chiara Ferragni, la rivincita del rap… ma i commenti sarann… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - repubblica : Chiara Ferragni, appello sulla sicurezza al sindaco Sala: 'A Milano troppa violenza' - _chuutao_ : RT @woland1964: Le pistole puntate per quale motivo? Giusto, dimenticavo l'allarme sicurezza lanciato da Chiara Ferragni...???? - Lina72609208 : RT @tre6difila: qui lo dico e qui lo nego Chiara ferragni secondo me è di nuovo incinta -

Today.it

Marracash ha commentato le parole disulla violenza per le strade di Milano . Il rapper, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato dell'importanza della sicurezza per i cittadini, ma allo stesso tempo ha ...Il famoso rapper ha parlato a tutto campo al giornale, soffermandosi su vari temi, dal Festival di Sanremo fino ad Elodie, passando per. Proprio sulla moglie di Fedez si è soffermato ... Marracash: "Ferragni chiede più sicurezza Fa bene, ma è insostenibile che esistano lei e gente poverissima" Il noto rapper Marracash sta ottenendo un grandissimo successo in questi mesi estivi. Il rapper in questi giorni ha generato parecchie polemiche, dopo aver citato Chiara Ferragni. Ma cosa ha rivelatoMa degna di attenzione: ritornerò a parlare con la ministra Lamorgese e cercheremo di fare il punto sulle forze che arriveranno a Milano. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lom ...