C’è un grande incendio sul Carso, tra Monfalcone e Doberdò del Lago (Di martedì 19 luglio 2022) Nella mattinata di martedì è scoppiato un vasto incendio nella zona del Carso, tra Monfalcone e Doberdò del Lago, in Friuli Venezia Giulia. Le fiamme si sono propagate con il passare delle ore e si sono avvicinate all’autostrada A4, arrivando Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) Nella mattinata di martedì è scoppiato un vastonella zona del, tradel, in Friuli Venezia Giulia. Le fiamme si sono propagate con il passare delle ore e si sono avvicinate all’autostrada A4, arrivando

Pubblicità

ItaliaViva : Il più grande depistaggio di Stato della storia l’hanno definito, ma dopo trent’anni, quattordici processi, non c’è… - NathalieTocci : C’è chi da la vita per la democrazia, e chi, qui in Italia, la mette in gioco per i propri interessi spiccioli nel… - SkyTG24 : Russell Crowe celebra Cappella Sistina: non c'è privilegio più grande - mrsvlahovic : @leclercbatch ma non c’è problema vendono Casadei grande talento della primavera valore 40mln in sú - SamiraAyati : RT @DenizItalia: Dio mio..in questo video c'è bellezza fascino carisma talento bravura dolcezza..in tutto questo c'è la grande personalità… -

The White Lotus 2, un video svela il ritorno di Aubrey Plaza e Jennifer Coolidge Grande l'eccitazione dei fan della serie, che ora aspettano che venga comunicata la data di uscita. Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Le conferme nel cast e i nuovi ingressi ... Dune 2, tutto quello che c'è da sapere: il cast e la trama La foto C'è grande curiosità attorno al tema portante della trama di Dune 2 , che si preannuncia particolarmente ricco di emozioni, soprattutto per chi ha già avuto modo di conoscere e amare i ... Agenzia ANSA l'eccitazione dei fan della serie, che ora aspettano che venga comunicata la data di uscita. Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv Le conferme nel cast e i nuovi ingressi ...La foto C'ècuriosità attorno al tema portante della trama di Dune 2 , che si preannuncia particolarmente ricco di emozioni, soprattutto per chi ha già avuto modo di conoscere e amare i ... Dybala: 'La Roma è una buona squadra' - Calcio