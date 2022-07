Caprarica stende Fiano in tv | “Colpa del Pd | vi siete alleati con dei liceali” Il dem ammutolisce

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 luglio 2022) Un Antonioparticolarmente furioso attacca a muso duro il Pd facendo sbiancare Emanuele. Accade in studio a “Zona Bianca” su Rete 4 diretto da Giuseppe Brindisi. Si parla di crisi, ovviamente, in attesa del “fatale” mercoledì e vanno in onda servizi sul M5S, su Conte, sul capogruppo Crippa. I grillini stanno offrendo una spettacolo indecoroso esbotta. “Vicon dei”, rinfaccia il giornalista ex Rai ed opinionista. Il rapporto tra il Pd e i Cinque Stelle è sempre più alla frutta. Dopo lo strappo di Giuseppe Conte i dem processano il Movimento Cinque Stelle e cominciano a smarcarsi. Le parole di Marcucci di qualche giorno fa sono state abbastanza chiare, Ma il disastro è ormai consumato.investe ...