(Di martedì 19 luglio 2022) commenta Ancheha ricordato Paolo, nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. 'Da cittadini abbiamo il dovere di non rassegnarci, dia ...

Pubblicità

palermomaniait : Strage via D'Amelio, Maria Falcone ha ricordato Paolo Borsellino: ''Continuare a pretendere la verità'' -… - Maria_AnnaPatti : RT @gigliointi: 'Un uomo fa quello che è suo dovere fare, a prescindere dalle conseguenze personali, dai pericoli e le pressioni. Questo è… - mgulivo7 : Trent'anni senza Falcone e Borsellino, il ricordo di Maria Grazia Leo: 'Le loro idee diventino infinita presenza' - necroforo651 : RT @MediasetTgcom24: Borsellino, Maria Falcone: 'Continuare a pretendere la verità' #borsellino #stragediviad'amelio #capaci #mariafalcone… - eccapecca : #Borsellino: Maria #Falcone, ora piena verità,no rassegnazione - -

... telecomandato a distanza venne fatta esplodere a Via D'Amelio sotto il palazzo dove all'epoca abitavano la madrePia Lepanto e la sorella Rita. Il ricordo del presidente della ...commenta AncheFalcone ha ricordato Paolo, nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. 'Da cittadini abbiamo il dovere di non rassegnarci, di continuare a pretendere che sia ...Anche Maria Falcone ha ricordato Paolo Borsellino, nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a 30 anni dalla scomparsa di Paolo Borsellino, ha voluto ricordare la scomparsa del magistrato simbolo della lotta contro la mafia.