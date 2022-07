Bellanova | “Interista fin da bambino | ma devo ringraziare il Milan”

Pubblicità

PianetaMilan : #Bellanova: “Interista fin da bambino, ma devo ringraziare il @acmilan' #Inter #ACMilan #Milan #SempreMilan - Barbaro93 : @Alex_Cavasinni Bremer è interista dalla nascita come Bellanova - zazoomblog : Inter Bellanova: «Sono interista da sempre ma ringrazio il Milan» - #Inter #Bellanova: #«Sono #interista - Anthony88as : @RadioRossonera Tu giocavi al Milan da vero professionista hai onorato la maglia rossonera ma hai sempre detto di r… - Milannews24_com : Le parole di #Bellanova sulla sua fede calcistica ??? -

parla del suo tifo per l'Inter e i suoi anni al Milan: "Sonofin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan" Raoulè tornato sull'argomento della sua fede calcistica ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del terzino nerazzurro: "Sono ...Per passare ai rivali cittadini, i fatti stanno svelando poco a poco il bluffdei primi ... Ha presoe Asslani (acquisti del calibro di Adli e Pobega). ma non è riuscita a prendere ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Bellanova parla del suo tifo per l’Inter e i suoi anni al Milan: «Sono interista fin da piccolo nonostante abbia giocato al Milan» Raoul Bellanova è tornato sull’argomento della sua fede calcistica ai ...