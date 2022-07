Barcellona, visto ancora bloccato per Xavi. Non sarà in panchina contro l’Inter Miami (Di martedì 19 luglio 2022) Il Barcellona affronterà l’Inter Miami senza Xavi in panchina. As scrive che il tecnico non ha ancora l’ok per il visto, che gli era stato negato perché ha giocato in Iran, Paese che gli Stati Uniti, dove la squadra è in tournée, considerano nemico. Oggi non ci sono collegamenti aerei, dunque è escluso che possa raggiungere la squadra in tempo per la partita. “Xavi Hernández non guiderà finalmente la partita contro l’Inter Miami. L’allenatore ha aspettato tutta questa mattina per vedere se avrebbero approvato il suo visto turistico degli Stati Uniti per prendere un volo per Miami che gli avrebbe permesso di arrivare in tempo per la prima amichevole del tour. Tuttavia, come ha potuto apprendere AS, a mezzogiorno non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) IlaffronteràMiami senzain. As scrive che il tecnico non hal’ok per il, che gli era stato negato perché ha giocato in Iran, Paese che gli Stati Uniti, dove la squadra è in tournée, considerano nemico. Oggi non ci sono collegamenti aerei, dunque è escluso che possa raggiungere la squadra in tempo per la partita. “Hernández non guiderà finalmente la partitaMiami. L’allenatore ha aspettato tutta questa mattina per vedere se avrebbero approvato il suoturistico degli Stati Uniti per prendere un volo per Miami che gli avrebbe permesso di arrivare in tempo per la prima amichevole del tour. Tuttavia, come ha potuto apprendere AS, a mezzogiorno non ...

