Amici, è gelo con Emma Marrone: Elodie spiega perché è finita la loro amicizia (Di martedì 19 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma “La confessione”, in onda su Nove, Elodie Di Patrizi ha parlato anche della fine della sua Amicizia speciale con Emma Marrone, nata nella scuola di Amici quando Elodie era un’allieva ed Emma la sua coach. La (ex?) fidanzata di Marracash ha dichiarato di sapere di aver deluso Emma, che si aspettava da lei altro. Amici 22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i professori La cantante siciliana, reduce dall'esperienza a Ballando con le Stelle, sarebbe pronta a rientrare nel cast del talent Amici, Elodie svela i motivi della rottura con ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma “La confessione”, in onda su Nove,Di Patrizi ha parlato anche della fine della suazia speciale con, nata nella scuola diquandoera un’allieva edla sua coach. La (ex?) fidanzata di Marracash ha dichiarato di sapere di aver deluso, che si aspettava da lei altro.22, torna Arisa: chi verrà sostituito tra i professori La cantante siciliana, reduce dall'esperienza a Ballando con le Stelle, sarebbe pronta a rientrare nel cast del talentsvela i motivi della rottura con ...

Pubblicità

Iuky_14 : @aurora_gianna Ti ho illuminata si parlano gli amici lo ha detto lei stessa che non c'è gelo lo disse Giuseppe che… - DANY77710263 : RT @MagdalaDi: In Belgio c'è una statua che celebra il legame indissolubile che esiste tra cane e umano. Narra la storia di un orfanello e… - Antonel72713840 : RT @MagdalaDi: In Belgio c'è una statua che celebra il legame indissolubile che esiste tra cane e umano. Narra la storia di un orfanello e… - MaramottiSilvia : RT @MagdalaDi: In Belgio c'è una statua che celebra il legame indissolubile che esiste tra cane e umano. Narra la storia di un orfanello e… - RitaStefanelli1 : RT @MagdalaDi: In Belgio c'è una statua che celebra il legame indissolubile che esiste tra cane e umano. Narra la storia di un orfanello e… -