Allarme Fitch e Moody' s | senza Draghi rischi credito

(Di martedì 19 luglio 2022) L'Italia è scossa dalle dimissioni di Marioe nella tensione dell'attesa per l'intervento di domani del premier alle Camere, a cui farà seguito il voto di fiducia, anche le agenzie di rating ...

Secondole dimissioni di Mario Draghi da premier dopo una spaccatura nel governo di unità nazionale annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate ...L'attuale piano di bilancio del governo fissa il risanamento oltre il 2023 eprevede per quest'anno un deficit maggiore di quello stimato dal governo (5,9% del Pil, contro 5,6%), mentre per l'...L'Italia è scossa dalle dimissioni di Mario Draghi e nella tensione dell'attesa per l'intervento di domani del premier alle Camere, a cui ...Crisi di governo, l’allarme di Fitch. Anche secondo Fitch gli effetti di una caduta del governo Draghi sarebbero pesanti. La crisi di governo “colpisce consumi e investimenti”. Secondo Confcommercio, ...