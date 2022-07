Alessandro La Cava, l’autore che tutti cercano: “Malibu è nata per gioco con Sangiovanni. Il successo di un brano è nei primi 15 secondi” (Di martedì 19 luglio 2022) Rkomi, Sangiovanni, Noemi, Gaia, Alfa, Annalisa, Margherita Vicario, Aka 7even, sono solo alcuni dei nomi della musica italiana con i quali l’autore Alessandro La Cava ha collaborato. Il golden boy degli autori italiani è stato incoronato – non a caso – da Spotify come “Radar Songwriters”. Un programma che ha l’obiettivo di aiutare e supportare gli autori emergenti. La prima autrice al mondo a farne parte è stata la svedese natali Noor, seguita adesso da Alessandro. “Sin dal 2020 con il primo lancio di Radar, Spotify si è posta l’obiettivo di supportare gli artisti emergenti in tutte le fasi della loro carriera – ha spiegato a FqMagazine Melanie Parejo, Head of Music per il Sud Europa Spotify -. È ciò che è accaduto nel 2020, anno in cui la prima edizione di Radar aveva visto come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Rkomi,, Noemi, Gaia, Alfa, Annalisa, Margherita Vicario, Aka 7even, sono solo alcuni dei nomi della musica italiana con i qualiLaha collaborato. Il golden boy degli autori italiani è stato incoronato – non a caso – da Spotify come “Radar Songwriters”. Un programma che ha l’obiettivo di aiutare e supportare gli autori emergenti. La prima autrice al mondo a farne parte è stata la svedeseli Noor, seguita adesso da. “Sin dal 2020 con il primo lancio di Radar, Spotify si è posta l’obiettivo di supportare gli artisti emergenti in tutte le fasi della loro carriera – ha spiegato a FqMagazine Melanie Parejo, Head of Music per il Sud Europa Spotify -. È ciò che è accaduto nel 2020, anno in cui la prima edizione di Radar aveva visto come ...

