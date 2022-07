Zelensky annuncia nuove purghe al servizio di sicurezza

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA - Daviderel4 : RT @angelo_falanga: ZELENSKY LICENZIA - Il solito messaggio serale di Zelensky. In questo il Presidente annuncia la prossima rimozione di a… - lore_bi : RT @Agenzia_Ansa: Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA - angelo_falanga : ZELENSKY LICENZIA - Il solito messaggio serale di Zelensky. In questo il Presidente annuncia la prossima rimozione… - claudiomilani6 : RT @Agenzia_Ansa: Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA -

L'annuncio segue quello di oggi con cui ha rimosso dagli incarichi il capo dell'Sbu, Ivan Bakanov, e la procuratrice generale, Irina Venediktova. Il capo di Stato ha annunciato ieri sera di ... Il presidente ucraino: 'Stiamo avanzando'. Intanto il Cremlino: domani incontro Putin - Erdogan per sbloccare export. Sul fronte energetico Gazprom avverte: 'Stop parziale gas all'Ue per cause di forza ... Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina. "Un'altra notizia importante per quanto riguarda il servizio di sicurez ...