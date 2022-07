Ultimo dice la sua sul caso di Rhove: “Insulti ai fan? Sono d’accordo con i Pinguini” (Di lunedì 18 luglio 2022) Del caso di Rhove e le lamentele con il pubblico ne hanno parlato quasi tutti, anche molti colleghi del cantante. I Pinguini Tattici Nucleari hanno bacchettato il trapper e lo stesso ha fatto Mahmood con una shade sul palco. A Rhove però va riconosciuto un merito, quello di aver messo d’accordo Mahmood e Ultimo! Il cantante di Piccola Stella in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è detto d’accordo con i Pinguini Tattici Nucleari: “Il successo e gli stadi? Sembra che oggi tutti ci possano arrivare, ma nessuno pensi a rimanere. Sono a 6 anni dal mio primo singolo e adesso comincia la verità. I trapper criticati per l’uso di basi e Rhove, per gli Insulti al pubblico? Cerco la verità, nel ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 luglio 2022) Deldie le lamentele con il pubblico ne hanno parlato quasi tutti, anche molti colleghi del cantante. ITattici Nucleari hanno bacchettato il trapper e lo stesso ha fatto Mahmood con una shade sul palco. Aperò va riconosciuto un merito, quello di aver messoMahmood e! Il cantante di Piccola Stella in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è dettocon iTattici Nucleari: “Il successo e gli stadi? Sembra che oggi tutti ci possano arrivare, ma nessuno pensi a rimanere.a 6 anni dal mio primo singolo e adesso comincia la verità. I trapper criticati per l’uso di basi e, per glial pubblico? Cerco la verità, nel ...

