Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 09:10 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi e Matteo Salvini confermano che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 Stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità per i Believer se noi dichiarazione di conti contraddistinte da ultimata minacce confermano la rottura di quel fatto di fiducia e richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi alla base delle sue dimissioni Forza Italia e lega hanno Dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione critica pronti Comunque è sotto corti anche a brevissima scadenza il giudizio dei cittadini la situazione del covid in Italia nelle Ultime 24 ore ci sono 7817 nuovi casi di coronavirus a fronte di 297754 tamponi effettuati i decessi sono stati 69 Per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi e Matteo Salvini confermano che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 Stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità per i Believer se noi dichiarazione di conti contraddistinte da ultimata minacce confermano la rottura di quel fatto di fiducia e richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi alla base delle sue dimissioni Forza Italia e lega hanno Dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione critica pronti Comunque è sotto corti anche a brevissima scadenza il giudizio dei cittadini la situazione del covid in Italia nelle24 ore ci sono 7817 nuovi casi di coronavirus a fronte di 297754 tamponi effettuati i decessi sono stati 69 Per ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - RedazioneDedalo : Catania – Arrestato ex presidente della Reggina calcio per bancarotta fraudolenta - CasalingaOlt : Divertente: 50 parlamentari #m5s, secondo le ultime notizie, sono in partenza con destinazione dimaiali. - junews24com : De Ligt Bayern Monaco, nuove conferme: i bavaresi pronti a cedere un big - -