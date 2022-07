Pubblicità

ignaziocorrao : ??Il Portogallo ha appena raggiunto i 47.0°C a #Pinhão. ?????? Se confermato, questo sarà il giorno di luglio più cald… - poliziadistato : #11luglio 1852 nasce la Polizia. Per 170° #AnniversarioPolizia ad Archivio storico @Quirinale presentato libro “La… - X12RED : @analiticamente1 @elio_vito @GiovaQuez stai tranquillo/a, che alle prossime rivotano di nuovo il M5S solo che quest… - max_blue : RT @GiornoSanto: Buonasera, oggi 18 luglio, mancano 46 giorni alla fine del calciomercato estivo. Ora che ha trovato una squadra, posso fin… - GiornoSanto : Buonasera, oggi 18 luglio, mancano 46 giorni alla fine del calciomercato estivo. Ora che ha trovato una squadra, po… -

TGCOM

Intanto a Berlino è in corso il Petersberg Climate Dialogue, una due giorni dedicata all'emergenza climatica. La conferenza è iniziata con un avvertimento da parteSegretario generale Onu António Guterres: 'L'umanità rischia un suicidio collettivo', ha detto....quale non sarebbe stato informato lo stesso presidenteMovimento cinque stelle, Giuseppe Conte , intervenuto brevemente nel corso della riunione. A quanto apprende " Agenzia Nova " sarebbero... Ue: "Il 46% del territorio in Europa è a rischio siccità" Wall Street in rialzo, in una settimana che vedrà protagonista ancora la stagione degli utili trimestrali, in attesa dell'annuncio sui tassi che arriverà ...Il fine settimana scorso a Cesenatico sono stati assegnati gli ultimi 12 titoli dei campionati nazionali a squadre di volley, basket e calcio ad 11, a 7 e a 5 delle categorie Top Junior ed Open del ca ...