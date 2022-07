TS – De Ligt in volo verso il Bayern (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 20:20:47 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Matthijs De Ligt ha salutato i tifosi della Juventus alla Continassa: prossima fermato Monaco di Baviera, dove effettuerà le visite mediche domani e poi diventerà a tutti gli effetti il nuovo difensore del Bayern Monaco, pronto a partire per la tournée negli Usa. Sorridente e felice, l’olandese ha ringraziato i sostenitori bianconeri che chiedevano foto e autografi. Con Matthijs alla partenza dall’aeroporto di Caselle c’era anche Annekee, la fidanzata storica. A sottolineare la gioia del giocatore per l’affare fatto è stata anche Rafaela Pimenta, a Torino per chiudere l’operazione: «L’affare si farà – ha detto – il ragazzo è molto felice». POGBA Contento anche Paul Pogba, come spiega la stessa Pimenta: «Paul è contentissimo di essere tornato alla Juve. La società ha ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 20:20:47 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Matthijs Deha salutato i tifosi della Juventus alla Continassa: prossima fermato Monaco di Baviera, dove effettuerà le visite mediche domani e poi diventerà a tutti gli effetti il nuovo difensore delMonaco, pronto a partire per la tournée negli Usa. Sorridente e felice, l’olandese ha ringraziato i sostenitori bianconeri che chiedevano foto e autografi. Con Matthijs alla partenza dall’aeroporto di Caselle c’era anche Annekee, la fidanzata storica. A sottolineare la gioia del giocatore per l’affare fatto è stata anche Rafaela Pimenta, a Torino per chiudere l’operazione: «L’affare si farà – ha detto – il ragazzo è molto felice». POGBA Contento anche Paul Pogba, come spiega la stessa Pimenta: «Paul è contentissimo di essere tornato alla Juve. La società ha ...

Pubblicità

infoitsport : La partenza, la firma, il volo negli USA. Tutti i passaggi dell'imminente addio di De Ligt alla Juve - J_network24 : ??#Calciomercato |??Gli ultimi aggiornamenti su #DeLigt: programmato il volo per Monaco - Dedalus_13 : Arrivabene ha messo de ligt sul primo volo per Monaco solo per regalarci questa giornata - 63Miluna : @SandroS1915 Infatti lo avevo letto questa notte da uno che seguiva il volo però non sono certi se sul volo c'era De ligt - edoarwsk : ULTIM’ORA: De Ligt già in volo direzione Monaco di Baviera. La Juve ha declinato l’offerta di 60m + bonus perché ri… -