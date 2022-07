“Terrazza Sentimento”, la difesa di Genovese invoca la semi infermità mentale. E chiede di assolverlo (Di lunedì 18 luglio 2022) Accompagnato e tenuto per mano dalla sorella, protetto dai suoi legali nell’udienza a porte chiuse dove si discuteva delle due violenze sessuali per le quali è imputato, l’imprenditore milanese Alberto Genovese ha ascoltato i suoi avvocati chiedere al giudice di assolverlo per un caso e concedergli, invece, il vizio parziale di mente per l’episodio di Terrazza Sentimento. E’ questa, in sintesi, la tesi sostenuta per quasi cinque ore dai difensori di Genovese, a processo a Milano per due violenze sessuali. Davanti al giudice Chiara Valori, i legali di Genovese hanno affrontato il caso della 23enne abusata nel luglio 2020 in una villa a Ibiza chiedendo l’assoluzione “per l’insussistenza del fatto”. E di non violenza ha parlato anche Gianmaria ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Accompagnato e tenuto per mano dalla sorella, protetto dai suoi legali nell’udienza a porte chiuse dove si discuteva delle due violenze sessuali per le quali è imputato, l’imprenditore milanese Albertoha ascoltato i suoi avvocatire al giudice diper un caso e concedergli, invece, il vizio parziale di mente per l’episodio di. E’ questa, in sintesi, la tesi sostenuta per quasi cinque ore dai difensori di, a processo a Milano per due violenze sessuali. Davanti al giudice Chiara Valori, i legali dihanno affrontato il caso della 23enne abusata nel luglio 2020 in una villa a Ibizando l’assoluzione “per l’insussistenza del fatto”. E di non violenza ha parlato anche Gianmaria ...

