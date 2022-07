Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 Il ct spada Chiadò | “C’è ambizione | vogliamo fare bene”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il ct della Nazionale italiana di, Dario, ha parlato ai microfoni dell’Ansa al termine dell’evento “La Bellezza in un gesto“. Tra i temi affrontati, ovviamente, idel: “Laazzurra arriva sempre con un’enorme. A parlare per noi sono storia e tradizione,un buon Mondiale“.ha poi menzionato il recente Europei di Antalya: “Siamo riusciti a conquistare 14 medaglie; la nazionale non era mai andata cosìin una rassegna continentale. Questo significa che siamo sulla strada giusta“. SportFace.

Scherma:Mondiali;sciabola donne, qualificate Passaro e Battiston. Da domani si assegnano medaglie spada donne e sci…

