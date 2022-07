Sara Croce al cardiopalma | costume rosso e curve pericoloso | una bomba

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 18 luglio 2022)è nota al mondo della cronaca rosa per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma non solo. Infatti, la modella è anche rinomata nel panorama del gossip per i suoi numerosi flirt che sono passati alla cronaca. Adesso però che la Bonas di Avanti un altro! è felicemente fidanzata si gode l’estate … L'articolo proviene da Velvet Gossip.