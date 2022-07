Pubblicità

Gazzetta_it : Sanchez e Skriniar: Inter prigioniera. Le prossime mosse nerazzurre #calciomercato - infoitsport : TS - Zhang ora chiede 3 cessioni. Da Skriniar a Pinamonti e Sanchez: l'Inter a caccia del tesoretto - Antonio89704611 : @Gazzetta_it Capisco Sanchez ma avercene di problemi come Skriniar ???? - Doc_neroblu1908 : Dando per scontata la permanenza di Skriniar,il problema non è tanto quest'anno,ma il prossimo...dovrai sostituire… - FFunesto : @sanchez_strada @giovaeffe Ma Milenkovic andava bene al posto di Skriniar leggevo fino a una settimana fa ahaha Ch… -

Sul fatto che Alexise Milannon saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la stagione 2022 - 23 non sembrano ormai esserci grossi dubbi. Da una parte un esubero dallo stipendio ingombrante, dall'altro ...Non solo la possibile uscita di. L'Inter lavora alle cessioni con l'intento di ottenere un bel risparmio, specie sotto il ... Ulteriore uscita, sarà quella iche, però, non andrà via ...Il presidente Zhang si aspetta un segnale importante in questo senso e la settimana che inizia oggi potrebbe essere decisiva su due fronti in uscita, ovvero Skriniar e Pinamonti. Senza dimenticare San ...Il presidente dell’Inter avrebbe chiesto alcune cessioni per chiudere in attivo il bilancio: i nomi indiziati a lasciare la rosa di mister Simone Inzaghi.