Profumo: 'Leonardo è cambiata profondamente' (Di lunedì 18 luglio 2022) "Leonardo torna al Farnborough airshow. Dopo quattro anni dall'ultima volta al Salone di Londra, la nostra società è cambiata profondamente", evidenzia l'a.d., Alessandro Profumo. Leonardo "si sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "torna al Farnborough airshow. Dopo quattro anni dall'ultima volta al Salone di Londra, la nostra società è", evidenzia l'a.d., Alessandro"si sta ...

Pubblicità

fisco24_info : Profumo: 'Leonardo è cambiata profondamente': A Farnborough dopo 4 anni. Già implementata prima fase del piano - Angela23763271 : RT @ardigiorgio: Da oggi allo stabilimento #leonardo di Grottaglie altre 13 settimane di cig per 1050 lavoratori. E no, non è colpa della c… - chiarachiara75 : RT @ardigiorgio: Da oggi allo stabilimento #leonardo di Grottaglie altre 13 settimane di cig per 1050 lavoratori. E no, non è colpa della c… - Nico28381186 : RT @ardigiorgio: Da oggi allo stabilimento #leonardo di Grottaglie altre 13 settimane di cig per 1050 lavoratori. E no, non è colpa della c… - aviationcomment : Allesandro Profumo CEO Leonardo Guillaume Faury CEO Airbus -