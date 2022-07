Paura a Porto Venere | autobus a fuoco | le fiamme attaccano la collina - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Porto Venere (La Spezia), 18 luglio 2022 - Un autobus di linea lungo 12 metri della Atc ha preso fuoco in via Garibaldi a Porto Venere: le fiamme hanno attaccato la collina e alcune auto nelle vicinanze. Al momento sono almeno 3 le auto che sono esplose. Impressionante la colonna di fumo nero e denso che si è levata dal