No, gli agricoltori spagnoli non protestano in solidarietà con i Paesi Bassi (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 15 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 44 secondi che mostra una serie di parate di trattori. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto in lingua inglese dall'autore del post e recita: «#DutchFarmers now in Spain», (in italiano: «#agricoltoriOlandesi ora in Spagna»). L'hashtag fa riferimento alle proteste in atto nei Paesi Bassi dove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani governativi che potrebbero imporre loro di utilizzare meno fertilizzanti e ridurre il bestiame. Tali limitazioni sono dovute agli obiettivi introdotti a giugno per ridurre le emissioni inquinanti come l'ossido di azoto e l'ammoniaca entro il 2030. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il filmato che stiamo analizzando mostra una serie di contestazioni ...

