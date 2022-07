Nausea, vomito e difficoltà respiratorie, vacanza choc in Italia: decine di bimbi ricoverati (Di lunedì 18 luglio 2022) Intossicazione da cloro, 27 bambini colpiti mentre erano in vacanza sul lago di Garda. Per molti di loro è stato necessario il ricovero in ospedale tra Desenzano e Manerbio. A quanto si apprende l’allarme è scattato sabato 16 luglio. A Mura, frazione di Puegnago sul Garda (Brescia), intorno alle 23 decine di giovanissimi di nazionalità francese tra i 7 e i 14 anni hanno iniziato a sentirsi male tra Nausea e vomito. Malesseri anche per i sei adulti tra i 20 e i 25 anni presenti nella struttura privati. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze che li hanno condotti in codice giallo e verde in vari ospedali per accertamenti. Il sospetto è che si sia trattato di una intossicazione da cloro ingerito bevendo acqua. Si indaga per capire le cause dell’anomala concentrazione della sostanza disinfettante. Dai primi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Intossicazione da cloro, 27 bambini colpiti mentre erano insul lago di Garda. Per molti di loro è stato necessario il ricovero in ospedale tra Desenzano e Manerbio. A quanto si apprende l’allarme è scattato sabato 16 luglio. A Mura, frazione di Puegnago sul Garda (Brescia), intorno alle 23di giovanissimi di nazionalità francese tra i 7 e i 14 anni hanno iniziato a sentirsi male tra. Malesseri anche per i sei adulti tra i 20 e i 25 anni presenti nella struttura privati. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze che li hanno condotti in codice giallo e verde in vari ospedali per accertamenti. Il sospetto è che si sia trattato di una intossicazione da cloro ingerito bevendo acqua. Si indaga per capire le cause dell’anomala concentrazione della sostanza disinfettante. Dai primi ...

